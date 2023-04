Vaccini, Bassetti contro i “sobillatori televisivi e giornalistici”

(Adnkronos Salute) – “Il dottor Joseph Ladapo, funzionario della salute pubblica della Florida, ha alterato i risultati di uno studio per affermare che i vaccini” contro Covid-19 “causavano problemi tra i 18 e i 39 anni. Tutto falso. Come falsi sono i dati italiani, e non, che dicono che ci sia un aumento delle morti correlate al vaccino stesso”.

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta così via Twitter la notizia dagli Usa, “un fulgido esempio di falso per delegittimare i vaccini per il Covid”. “La campagna di screditamento portata avanti da alcuni sobillatori televisivi e giornalistici contro i vaccini – scrive lo specialista – lascerà segni indelebili sul futuro della salute pubblica. Grazie alle loro falsità siamo andati indietro di 20 anni”.