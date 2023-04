Colpo di Stato a San Marino?

Egr. Dott Manocchia,

ho letto sul GiornaleSM ( https://giornalesm.com/san-marino-mezzo-consiglio-urla-al-colpo-di-stato-ma-nessuno-vuole-verificarlo-per-davvero-zeppa-durissimo-contro-renzi-di-enrico-lazzari/ ) quanto relativo al possibile tentativo di colpo di Stato nella Repubblica di San Marino e mi chiedo se quanto ricevuto da un collega, anni fa, per conoscenza come documentazione proveniente da fonte sammarinese attendibile, non contenga anch’esso informazioni importanti su chi a quanto pare, di fatto, starebbe tutt’ora sfruttando la Banca Centrale locale a danno dei cittadini ed a uso e consumo di interessi italiani. (cfr Dossier allegati)

Se poi a quanto in atto, come già da anni parrebbe essere, si aggiungono le vicende Asset, cui questa Governance di BCSM ha tentato di impedirne la rimessa in attivo, opponendosi malamente ed in ritardo e nonostante le evidenze sull’illegittimità del provvedimento adottato dai predecessori, svelate dal Giudice Pierfelici già da quanto sentenziato in primo grado (di cui il secondo è quasi la fotocopia) ci si domanda se ci sia un’effettiva discontinuità col passato. In fondo l’attuale Governance ha mantenuto Asset in LCA illegittima per 4 dei 5 anni in cui lo è stata nonostante chi la presiede sia avvocato e quindi s’immagina avrà notato quanto evidenziato dall’ex Magistrato Dirigente Pierfelici e avrà compreso che le irregolarità contestate erano incontrovertibili.

Va evidenziato inoltre come oltretutto il mantenimento di Asset in LCA abbia provocato l’ennesima condanna in CEDU nei confronti della RSM comminatale il 15 Dicembre 2022 in cui tra le altre cose si legge: “the Court cannot but note that while the BA (Banca Centrale ndr) may have had the relevant powers in law, it appears from the limited information available that in practice, as supervisory authority, it left much to be desired in relation to its actions in the present case.”

Ci si chiede anche perché vistene le funzioni, l’ex Presidente Grais non sia tra i rinviati a Giudizio per, tra l’altro, la vicenda Asset (c’entrerà quanto alla risoluzione del problemone Demeter, Credit Suisse etc…? Chi lo sa?)

Ci si interroga sul come faccia BCSM a costituirsi parte civile nel procedimento contro i propri ex vertici pur avendo proseguito la loro opera negando per anni l’illegittimità della messa in LCA e non abbia invece cercato di mettervi un riparo.

Ci si chiede inoltre come mai nessuno in RSM abbia ancora chiesto lumi sulla falsificazione/manipolazione del Bollettino Ufficiale del Maggio 2018 relativamente alla data di presentazione dello Stato Passivo di Asset (cfr allegato specifico) direttamente collegato ad eventuali richieste di Ammissione allo stesso. Eppure sono tanti ad essere stati documentati dei fatti, addirittura per mano e per bocca dell’Ambasciatore italiano Cerboni (cfr allegata Cronologia attività svolta dall’Ambasciata Italiana che pur censurata va cortesemente mantenuta riservata) a partire dall’ex SS Esteri Nicola Renzi all’attuale Luca Beccari, all’Avvocatura, alla stessa Presidente di BCSM Tomasetti.

Oltretutto come letto anche su altri siti d’informazione ci si interroga sul come mai nessuno in RSM (CGG, Commissione Finanze etc…) abbia ancora avuto da ridire sul fatto che BCSM abbia condiviso l’Audit esterno con Banca Commerciale Sammarinese ed Asset (BDO Italia) proprio mentre faceva assorbire l’una dall’altra e, successivamente, abbia tenuto la stessa pratica (Studio AB&D di Marco Stolfi) mentre dopo la LCA di Asset – illegittimamente comminata – faceva assorbire entrambe da CarispSM. Ovvero ci si chiede come faceva il controllore a condividere le revisioni dei conti che alla fine andavano a Bilancio dello Stato con i soggetti controllati (cfr allegati).

Non va neppure dimenticato anche quanto al prestito Cargill ottenuto a quanto pare per gli uffici dell’attuale Presidente Tomasetti e la sua utilità (per chi?), visto che in definitiva non è mai stato usato e ha prodotto solo interessi passivi a carico dei cittadini sammarinesi.

Conoscendo la sua deontologia, visto quanto condiviso con lei tramite questa mail, nella speranza che le pagine di Imolaoggi riservino un nuovo spazio all’interesse dei cittadini sammarinesi cercando di far luce anche su certe ricostruzioni in merito a possibili azioni alle spalle della RSM, oltre che sulla veridicità dei dati contenutivi relativamente ad interessi di stranieri tutt’ora all’opera in Repubblica, porgo

