25 Aprile, Toti: “Vittime meritano stessa pietà non stesse celebrazioni”

“Credo che non ci sia nessuno che possa negare che tutte le vittime meritano la stessa pietà, non tutte le vittime meritano le stesse celebrazioni. Chi si è battuto per farci oggi parlare in completa libertà e vivere in una democrazia certamente vale di più di chi vale di chi si è battuto per evitare che tutto questo accadesse”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, a margine di un evento sulla Resistenza nel porto di Genova, commentando le polemiche sulle frasi del presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei che in un’intervista ha ricordato “gli eccidi commessi dai partigiani”.

“L’orazione che ho ascoltato in consiglio regionale ha dato bene il quadro della situazione ed è stata colta da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione con una standing ovation. Penso sia molto chiaro che cosa rappresenta per noi la resistenza e la festa della Liberazione”, ha aggiunto Toti.(ITALPRESS)