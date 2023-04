Questore di Milano: 95% dei furti con destrezza commesso da stranieri

MILANO – Nel 2023, a Milano “il 73% del totale degli arrestati per rapine commesse sulla pubblica via è rappresentato da stranieri. Per i furti con destrezza, la percentuale arriva al 95%“. Lo ha detto il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, durante il suo discorso in occasione delle celebrazioni per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

“Le indagini sulle rapine di orologi di lusso hanno evidenziato che diversi rapinatori, spesso provenienti da altre città, sono stati già arrestati e tornano puntualmente a commettere lo stesso reato”, ha sottolineato poi.

