Lavoro, Calderone: “Un milione di posti vacanti da coprire”

“Oggi, probabilmente, abbiamo un milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo e quindi dall’impegno attivo del mondo del lavoro. Io guardo con interesse a una stagione di protagonismo dei corpi sociali intermedi dello Stato, credo che si debba a un forte protagonismo delle associazioni datoriali delle associazioni sindacali che hanno il compito importante di presidiare la buona contrattazione”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, intervenendo al Forum di Confcommercio.

“Dare a ogni italiano opportunità”

“In un Paese dove i dati occupazionali stanno andando bene ma abbiamo ancora un alto tasso di discoccupazione, soprattutto nella fascia giovanile e tra le donne, noi oggi non riusciamo atrovare lavoratori. I numeri annunciati da Confcommercio vanno a sommarsi ai numeri degli altri settori”, ha spiegato. “Io guarderei al bisogno di lavoro che c’è in questo momento e guarderei anche al fatto che oggi prima di fare ragionamenti anche su altri temi, come quello dell’emigrazione, ci sarebbe l’importante obiettivo da cogliere di dare a ogni cittadino italiano l’opportunità di lavorare”, ha aggiunto Calderone.

“Il tema su cui punteremo è quello della formazione e della riqualificazione perchè il governo non lascerà indietro nessuno che ha bisogno di lavoro”, ha aggiunto il ministro.

https://tg24.sky.it/economia/2023/04/19/lavoro-posti-vacanti-calderore-confcommercio