Tajani: impegno per ingresso dell’Ucraina nella UE

L’Ucraina è candidata all’adesione all’Unione europea e per l’Italia “è molto importante partecipare alla ricostruzione, perché il Paese sarà parte del mercato unico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli omologhi del G7 a Karuizawa, in Giappone. “Stiamo lavorando per aiutare l’Ucraina ad adeguarsi ai requisiti europei e a raggiungere l’obiettivo dell’adesione all’Ue”, ha spiegato. tgcom24.mediaset.it