Victoria Nuland ringrazia l’Italia

Victoria Nuland (artefice della Maidan in Ucraina):

“Ringraziamo l’Italia per la sua incredibile leadership in così tante sfide globali. I nostri due Paesi sono più forti quando lavorano insieme. Siamo più sicuri, più prosperi quando Stati Uniti e Italia lavorano fianco a fianco”

Lo ha detto il sottosegretario di Stato Usa agli affari politici Victoria Nuland, in viaggio a Roma e in Toscana per una serie di incontri con le controparti italiane e per un incontro con i direttori politici del G7.

Lo scrive su X l’Ambasciata Usa.

