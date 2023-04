Usa candele per risparmiare sulla bolletta e si incendia casa: morta anziana disabile

Dramma della povertà a Roma: una donna di 76 anni è morta domenica sera a causa di un incendio causato da una candela tenuta accesa per risparmiare sulla bolletta dell’elettricità.

La vittima viveva insieme al marito di 77 anni e al figlio 51 anni che sono, invece, riusciti a salvarsi. La tragedia è avvenuta in via del Pigneto in un appartamento di accumulatori seriali: l’anziana donna è morta in quanto immobilizzata a letto per problemi di salute.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe divampato proprio all’interno della camera da letto. Per alcuni soccorritori, arrivati fin dentro l’appartamento per salvare la vita ai due cani e al coniglio ospitati nell’appartamento, è stato necessario anche l’uso di ossigeno per riprendersi dall’intossicazione. tgcom24.mediaset.it