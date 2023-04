Cagliari, mamma di 33 anni stroncata da un malore

La tragedia in un pub non distante dal mercato civico. I medici del 118 hanno provato a salvare la giovane, ma inutilmente. La vittima era residente nell’hinterland di Cagliari. La giovane era in compagnia di alcuni amici e stava per tornare a casa sua, in un Comune dell’hinterland di Cagliari. La 33enne lascia i genitori e un figlio piccolo.

Dramma in un locale di Maracalagonis. Una ragazza di 33 anni è morta stroncata da un malore: la giovane ha avuto solo la forza di accasciarsi sul bancone e non ha più riaperto gli occhi. Sul posto, un pub non distante dal mercato civico, verso le 3 di notte, è arrivata un’ambulanza del 118 e i medici hanno provato, senza sosta ma inutilmente, a rianimarla. Al loro arrivo, infatti, la trentatreenne era ancora viva. In azione anche i carabinieri, che hanno subito informato il magistrato di turno: morte naturale, è stato lui a disporre il rilascio della salma alla famiglia.

