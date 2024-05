Stroncato da un malore, muore ragazzo di 21 anni

Muore a soli 21 anni stroncato da un malore: tragedia in un parcheggio

Trentola Ducenta – Tragedia ieri pomeriggio, dove un giovane di soli 21 anni ha perso la vita stroncato da un malore improvviso. Il dramma si è consumato nel parcheggio di un noto supermercato, dove il ragazzo si era recato poco prima.

Secondo i testimoni, il 21enne si è accasciato al suolo senza apparente preavviso, lasciando attoniti i passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118, ma i sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

I carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso, hanno informato la magistratura che, alla luce dell’evidenza di un decesso per cause naturali, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

La notizia ha scosso l’intera comunità di Trentola Ducenta, che si stringe al dolore dei familiari per la tragica e improvvisa perdita del giovane.

