Pontedellolio, 45enne trovato morto in casa

PIACENZA – Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in centro a Pontedellolio nella mattinata di venerdì 14 aprile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra da Piacenza per entrare all’interno dell’appartamento insieme ai sanitari del 118 intervenuti con l’automedica e un’ambulanza della Pubblica Valnure. Purtroppo per l’uomo non c’era nulla da fare, il decesso risalirebbe già a parecchie ore prima, a quanto pare per cause naturali. Sul posto per gli accertamenti sono arrivati anche i carabinieri.

