Malore per il sindaco di Pavia, ricoverato in terapia intensiva

Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico San Matteo in seguito ad un malore accusato nel pomeriggio. Sulle sue condizioni vige il massimo riserbo. Fracassi non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Già in mattinata il sindaco aveva accusato i primi sintomi del malessere. Nel pomeriggio il suo stato di salute è peggiorato, sino a consigliare l’intervento degli operatori del 118 e il trasporto in ambulanza in ospedale dove è monitorato con attenzione dai medici che hanno subito avviato le terapie. ANSA