Malore improvviso al lavoro, Marica muore a 48 anni

SANTA MARIA DI SALA – Un fulmine a ciel sereno: Marica Gabrieli si è spenta all’improvviso lo scorso 3 aprile, colta da un malore mentre si trovava al lavoro. La donna di soli 48 anni non era affetta da alcuna patologia, anzi era una persona molto energica, che lavorava per un’impresa di pulizie del Padovano; niente che potesse far prevedere un evento del genere. A ricevere la notizia del malore, da una telefonata dei carabinieri, è stato il marito Nicola Calligaris, mentre anch’egli si trovava al lavoro.

Un dolore che ha colpito profondamente in questi giorni tutta la comunità salese, in particolare quella di Caltana, per una scomparsa davvero inaspettata di una persona solare, forte, caratterizzata da un sorriso sempre pronto, come viene descritta in particolare dai familiari. Uno shock nell’impresa di pulizie, dove è accaduto il fatto senza che sia stato possibile salvare la sua giovane vita. www.ilgazzettino.it