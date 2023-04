Salvini: ‘No processi postumi sulla gestione Covid’

11 APR – “E’ una scelta dell’intera maggioranza di governo che io sostengo ed è giusto che si entri nel merito, ma senza fare processi postumi, perché in un momento di emergenza si prendono decisioni di emergenza”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, soffermandosi sull’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

“Sto pagando io sulla mia pelle un processo che è evidentemente politico – ha proseguito – per quello che feci da ministro per difendere il mio Paese a proposito d”immigrazione.

E’ il bello della politica che si prende delle responsabilità.

Se, invece, qualcuno ha ‘mangiato’, lucrato, o truffato mentre la gente era chiusa in casa o moriva in ospedale – ha concluso – è un altro paio di maniche”. (ANSA).