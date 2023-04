Criptovalute: come funziona il mercato dei Bitcoin oggi

Il settore delle criptovalute ha raggiunto un valore di mercato massimo di 3 trilioni di dollari Usa nell’autunno del 2021. L’improvviso aumento di valore e la rapida evoluzione hanno creato un’immensa ricchezza per i primi investitori in criptovalute. Di conseguenza, c’è un enorme interesse nel trovare e investire nel prossimo unicorno di criptovaluta. Con più di 10.000 diverse criptovalute sul mercato – e il mondo è stato spinto ulteriormente nel regno digitale dalla pandemia di COVID-19 – investire in tecnologie che collegano lo spazio blockchain digitale con la società potrebbe essere ancora più redditizio che indovinare quale token sarà diventare il prossimo Bitcoin o Ethereum (ETH 141,13%). E non mancano le aziende innovative che cercano di colmare il divario tra i due.

Le società di valuta digitale hanno un grande potenziale

L’idea originale alla base della tecnologia blockchain, un libro mastro digitale che traccia automaticamente le transazioni tra le parti e conferma la proprietà di un asset crittografico, era quella di creare un sistema di pagamento in contanti elettronico peer-to-peer senza confini, efficiente e sicuro. Gli investitori possono certamente acquistare da soli le criptovalute, magari acquistando piccole quantità di diverse criptovalute diverse. Ma un modo migliore per ottenere un’esposizione al settore è investire in aziende più grandi e affermate che beneficiano della maggiore popolarità delle blockchain e delle criptovalute. Le entrate che i fornitori di servizi di crittografia stanno derivando dalla tecnologia blockchain sono cresciute in modo esplosivo negli ultimi anni. Le aziende che adottano la tecnologia blockchain, specialmente nella finanza, possono essere in grado di ottenere un enorme vantaggio rispetto ai concorrenti tradizionali nell’elaborazione dei pagamenti. E i broker che offrono risorse digitali possono attrarre più clienti rispetto agli scambi che offrono solo risorse tradizionali come azioni e obbligazioni. Tuttavia, il settore è soggetto a forti oscillazioni di mercato.

Il suo valore massimo di $ 3 trilioni è sceso a meno di $ 1 trilione nel giugno 2022, poiché l’aumento dell’inflazione ha allontanato molti investitori dagli investimenti ad alto rischio. Questo non è stato il primo gigantesco tuffo del mercato delle criptovalute e non sarà l’ultimo. Ogni investimento è soggetto a rischi e dovresti investire solo denaro di cui non hai bisogno a breve termine. Questa guida è ancora più importante per capire come comprare criptovalute oggi.

In linea con questa guida, ecco alcuni dei migliori titoli di criptovaluta da considerare:

Coinbase Global

Coinbase Global (COIN -2,14%), uno dei migliori scambi di criptovalute, ha fatto la sua offerta pubblica iniziale (IPO) nell’aprile 2021. La società è una piattaforma popolare per l’acquisto di importanti criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Cardano (ADA 56,45%) e consente agli utenti di scambiare più di 160 altcoin. Il successo della piattaforma Coinbase è stato condizionato dall’aumento dei prezzi delle criptovalute, che, a sua volta, ha portato milioni di nuovi utenti a creare account. Coinbase guadagna una piccola commissione di transazione ogni volta che qualcuno effettua un ordine per acquistare o vendere una criptovaluta. Ma l’azienda aspira ad essere più di un semplice luogo in cui commerciare. Sponsorizza anche una carta di debito che consente ai consumatori di spendere dal saldo nel proprio portafoglio digitale e ha lanciato una piattaforma cloud per le aziende che utilizzano e archiviano valute digitali. Coinbase offre due innovazioni rivoluzionarie. Il primo è portare alle masse la pratica dei prestiti di beni, che in precedenza erano disponibili solo per investitori facoltosi. Gli utenti possono impegnare i loro Bitcoin o altre criptovalute come garanzia e ricevere un prestito a basso interesse per coprire le spese. L’uso delle criptovalute come garanzia significa che gli investitori non devono vendere i propri asset quando sorgono emergenze, consentendo al loro capitale di continuare ad aggravare mentre si occupano delle questioni a portata di mano. La seconda innovazione è la crescente adozione dell’analisi blockchain di Coinbase da parte di governi e istituzioni finanziarie. Poiché la maggior parte delle blockchain opera su un libro mastro pubblico, la società può sfruttare i dati e monitorarli per transazioni illecite e indirizzi di portafogli.