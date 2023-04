Zelensky: Ucraina combatte per valori del mondo libero

“Auguri agli ucraini e tutti i cristiani che oggi festeggiano la Pasqua”. Così su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Questo – dice – è il mondo moderno. Un mondo che desidera vivere libero. Un mondo dove si valorizza la vita, il rispetto e l’uguaglianza di ogni persona. L’Ucraina è di guardia a questo mondo oggi. Combatte per la sua terra e lotta per i suoi valori”, aggiunge Zelensky nel messaggio.

“I valori per i quali stiamo tutti combattendo qui in Ucraina sono rilevanti per ogni nazione, indipendentemente dal fatto che siano geograficamente lontani dalla nostra gente. Tutti apprezzano la sicurezza e la protezione dal terrore”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky nel quotidiano messaggio rivolto alla nazione. tgcom24.mediaset.it