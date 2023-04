Malore in auto: muore 19enne

Malore alla guida, muore 19enne: è successo questa mattina, sabato 8 aprile, verso le 9.30 a Usmate Velate

Monza – Un malore improvviso, la chiamata al 118, l’arrivo dei soccorsi e poi il trasferimento in ospedale. Ma per il 19enne che si è sentito male non c’è stato scampo. Il ragazzo è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del San Gerardo, a Monza. Il 19enne viveva a Usmate Velate.

L’allarme è scattato questa mattina, sabato 8 aprile. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono state inviate in codice giallo l’ambulanza e l’automedica. I soccorritori hanno però constatato che le condizioni del 19enne erano più serie di quanto inizialmente ipotizzato e il giovane è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Giunto al pronto soccorso del nosocomio monzese però la situazione è precipitata, e malgrado i tentativi dei medici e degli infermieri di rianimarlo il giovane è morto. https://www.today.it