Von der Leyen: ‘preoccupata per i diritti umani in Cina’

“Ho espresso la nostra profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina. La situazione nello Xinjiang e’ particolarmente preoccupante”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa, durante la sua missione diplomatica in Cina. “E’ importante che continuiamo a discutere di questi problemi, pertanto accolgo con favore il fatto che abbiamo gia’ ripreso il dialogo Ue-Cina sui diritti umani”, ha concluso. Ansa