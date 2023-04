Milano, marocchino aggredito e rapinato da 3 connazionali

Lo hanno aggredito e strattonato, poi gli hanno rubato il borsone e il portafogli. Infine sono scappati facendo perdere le loro tracce. È successo in piazzale Selinunte a Milano (zona San Siro) nella notte tra mercoledì e giovedì 6 aprile; nei guai tre cittadini marocchini di 20, 25 e 22 anni, tutti denunciati dalla polizia per rapina.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte e mezza, come riferito dalla questura. La vittima, un marocchino di 20 anni, è stato accerchiato e aggredito da tre persone che, sotto la minaccia di un coltello e una bomboletta di spray al peperoncino, gli hanno strappato la borsa in cui aveva il portafogli per poi allontanarsi.

La vittima ha lanciato l’allarme poco dopo, sul posto sono intervenuti gli agenti del 112 che hanno rintracciato i tre presunti autori della rapina pochi minuti dopo. La refurtiva non è stata trovata, ma per loro è scattata una denuncia a piede libero.

