Aprile in Sicilia, Pasqua con… gli sci sull’Etna innevato

Facebook Etna Sci

“Sorprendente nevicata d’aprile”.

“Ritorno dell’inverno”. Così scrivono dell’Etna di questi giorni gli appassionati escursionisti che hanno immortalato da vicino il vulcano imbiancato. Con la Sicilia che si appresta a festeggiare una Pasqua più invernale che primaverile. Temperature, infatti, drasticamente crollate sull’isola. E, in particolare, sull’Etna, si sono misurati “circa 20/25 centimetri di neve all’interno dei boschi di Piano Provenzana (Catania); meno, in alto e nei punti scoperti”, come si legge in un post su Facebook dell’operatore turistico Etna Sci.

E’ così che si consiglia, con gli impianti chiusi, di “fare una passeggiata o delle ciaspolate, sci alpinismo o sci di fondo”. Sport invernali, dunque, nell’uovo di Pasqua. Ma anche giacche a vento e abbigliamento termico, dal momento che proprio a Piano Provenzana si sono toccati, nelle scorse ore, i due gradi sotto zero. tgcom24.mediaset.it