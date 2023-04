Malore improvviso, muore ingegnere di 45 anni

TAVIANO (Lecce) – È venuto a mancare, in seguito a un arresto cardiaco, Marco Pisanello, consigliere e vice presidente vicario dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce. Il 45enne di origine di Taviano ha accusato un malore, si è accasciato e a nulla è valso l’intervento del 118. Era funzionario presso il Comune di Ugento ed era un punto di riferimento per i colleghi ingegneri soprattutto sui temi urbanistici e, in particolare, sulla spinosa questione delle concessioni demaniali.

Si era laureato nel 2006 presso l’Università Politecnica delle Marche. Fino al 2019 ha svolto l’attività di libero professionista. Dal 2017 al 2022 ha avuto dal suo ordine professionale la delega alle Politiche Ambientali.

Proprio dalla comunità dei suoi colleghi, a partire dal presidente Francesco Micelli, è stato diffuso con un post un commosso ricordo: “Ci mancherà il tuo essere lieve e discreto, ma sempre importante – recita così un passaggio -. Ti ricorderemo quale acuto osservatore e delicato interlocutore, attento, competente, rassicurante, e pieno di rara umanità. Non eravamo preparati a tanto dolore, e non saremo mai in grado di colmare l’immenso vuoto che hai lasciato in tutti noi, in tutti quei colleghi che ti hanno conosciuto ed apprezzato per quello che sei sempre stato, e tale rimarrai nel nostro cuore”.

Il presidente e il Consiglio dell’Ordine, a nome di tutta la categoria, hanno espresso la loro stretta vicinanza alla famiglia di Pisanello, che lascia la moglie e una figlia piccola. I funerali sono in programma a Taviano, mercoledì alle 12.

www.lecceprima.it