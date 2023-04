Lecce, malore in questura: poliziotto muore davanti ai colleghi

A Lecce, negli uffici di viale Otranto, la polizia salentina è stata colpita da un grave e improvviso lutto. Si è spento Tommaso Culiersi, 58 anni e residente a Radicale: l’agente è stato colto da un malore mentre stava lavorando in questura ed è deceduto sotto gli occhi dei suoi colleghi. L’agente prestava servizio presso la Sezione volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel capoluogo. Un lavoro non semplice e duro, spesso svolto in strada, di giorno e di notte, al contatto con i cittadini e con la gestione di ogni tipo di primo intervento

Secondo la ricostruzione della testata Lecce Prima, Tommaso, mentre stava stilando la relazione di servizio, quindi proprio alla fine del suo turno, si è accasciato ed è morto nel giro di breve tempo. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Culiersi, che già una decina di anni fa era stato colto da un infarto, a un certo punto ha avvertito un mancamento davanti agli occhi dei colleghi presenti in quel momento in questura.

L’agente lascia la moglie e due figli. Fra un anno sarebbe andato in pensione. Dolore fra coloro che hanno assistito impotenti alla scena. In tanti, di vari reparti, che non erano in servizio, si sono riversati verso la questura quando hanno appreso della scomparsa del collega. https://notizie.virgilio.it