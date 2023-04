Avellino sotto shock, Clelia stroncata da un malore improvviso

Dolore tremendo ad Avellino per una morte tanto assurda quanto ingiusta. Purtroppo il capoluogo dice addio a Clelia Valentino, di anni 38, stroncata da un malore improvviso. A nulla è servito l’immediato intervento dei soccorsi; per la ragazza non c’era più nulla da fare. Molto conosciuta nella comunità religiosa della chiesa del Rosario e molto attiva nel sociale. Clelia, era anche una grande tifosa del basket. https://www.avellinotoday.it