Udienza Trump a New York, Biden: “Fiducia nella giustizia”

Donald Trump è atterrato ieri all’aeroporto La Guardia di New York, alla vigilia dell’udienza per la sua incriminazione nel caso Stormy Daniels. L’ex presidente si è poi diretto nella residenza alla Trump Tower dalla quale uscirà solo per l’udienza di domani fissata oggi 14.15, le 20.15 in Italia. Secondo la Cnn, Trump incontrerà adesso i suoi legali e consiglieri politici.

Joe Biden ha intanto assicurato di avere “fiducia” nel sistema legale e nella polizia di New York rispondendo alla domanda se sia preoccupato per possibili disordini in vista dell’udienza di domani di Trump e se abbia fiducia nel dipartimento della polizia di New York. E quando gli è stato chiesto se avesse fiducia nel sistema legale, Biden, che si trova in Minnesota, ha risposto, “sì”. (adnkronos)