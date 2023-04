Cremlino: la Finlandia nella Nato è una minaccia alla Russia

La Finlandia entra nella Nato a partire da martedì 4 aprile. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg: “È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti”. Un passaggio che è arrivato grazie al voto della Turchia che giovedì 30 marzo aveva ratificato l’adesione , nonostante avesse osteggiato per diversi mesi questa operazione. Mosca ha risposto aumentando le sue capacità militari sul fronte occidentale e nord-occidentale.

La risposta del Cremlino

MOSCA, 04 APR – L’ingresso della Finlandia nella Nato rappresenta una nuova escalation, ponendo “una minaccia alla sicurezza della Russia”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel giorno in cui Helsinky diventa il 31esimo membro dell’Alleanza. Mosca seguirà con attenzione i movimenti di armi e infrastrutture militari sul territorio finlandese e annuncerà la sua risposta “a tempo debito”, ha aggiunto il portavoce, citato dall’agenzia Tass. (ANSA).