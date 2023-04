Attentato san Pietroburgo, Dugin: “è la guerra del diavolo contro Dio”

Alexandr Dugin ha pubblicato la foto (https://t.me/Agdchan/9682) di sua figlia assieme a Vladlen Tatarsky, ucciso nell’attentato di san Pietroburgo, dove sono rimaste ferite 30 persone. E ha poi scritto:

“Colpiscono lo spirito, il pensiero, l’onestà, la sincerità, il futuro, l’amore. Non toccano i propagandisti a tariffa, uccidono coloro che stanno veramente dalla parte di Dio, dello Spirito, della Russia. […]

Noi non conosciamo il nostro valore. Diamo grande valore alle cose di poco conto, crediamo ai chiacchieroni, ci prostriamo davanti alle autorità, ma non abbiamo idea dei veri tesori del nostro Paese, dei veri eroi del nostro popolo. Vladlen era un vero uomo russo. Vladlen Tatarsky è un cristiano. La gioia della feccia dall’altra parte, il cinismo dell’Occidente: tutto questo è familiare e prevedibile. Ma coloro che in Russia […] non capiscono che Vladlen è morto proprio per noi, per lui, per lei, per voi, al posto vostro, semplicemente non sono persone russe. Gli eroi muoiono perché il popolo viva. […]

Questa è la guerra del diavolo contro Dio. Stiamo combattendo questa guerra contro il diavolo.”

PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 9 Aprile 2022 – “Dal Grande Reset al Grande Risveglio”

TRA GLI OSPITI: Aleksandr Gel’evič Dugin