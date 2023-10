Medioriente, profezia di Alexander Dugin

Proviamo a descrivere uno dei possibili scenari di ulteriore escalation in Medio Oriente, scrive Alexander Dugin su X.

“La rivolta palestinese inizia in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Mahmoud Abbas non riesce a contenere la situazione e, vedendo Israele portare avanti un vero e proprio genocidio nella Striscia di Gaza, i palestinesi lanciano una rivolta a tutto campo. L’IDF continua a massacrare i civili nella Striscia di Gaza. In tutto il mondo crescono le proteste contro le élite liberali filoamericane occidentali che si schierano all’unanimità a favore di Israele. Viene coinvolto Hezbollah e folle di arabi provenienti dalla Giordania sfondano i cordoni al confine.

Gli Stati Uniti lanciano attacchi preventivi contro l’Iran, sempre più coinvolto nel conflitto, e l’Iran reagisce contro Israele. La Siria entra in guerra e attacca le alture di Golan. C’è una rapida mobilitazione dell’intero mondo islamico.

Gli stati islamici filoamericani – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ecc. – sono costretti a unirsi allo scontro a fianco dei palestinesi. A loro si aggiungono Pakistan, Turchia e Indonesia. La storia dei talebani che inviano truppe in Medio Oriente da notizia falsa diventa realtà. Le bandiere nere del Khorassan sono issate sul mondo.

I problemi tra salafiti e tradizionalisti, compresi gli sciiti, passano in secondo piano. Inizia la grande jihad del mondo islamico contro l’Occidente e Israele.

La Russia assume inizialmente una posizione neutrale, ma non si affretta a sostenere Israele, poiché è in guerra in Ucraina con l’Occidente, che a sua volta è completamente dalla parte di Israele.

Ad un certo punto della rivolta a Gerusalemme Est, i palestinesi proclamano la necessità di isolare la moschea di Al-Aqsa per proteggersi dall’IDF. La Moschea di Al-Aqsa è stata menzionata all’inizio della rivolta nella Striscia di Gaza — Alluvione di Al-Aqsa. Israele, nel corso del combattimento contro le milizie armate palestinesi e per legittima difesa, lancia un attacco missilistico contro la moschea. Crolla. La strada per la costruzione del Terzo Tempio è spianata.

Ma… un miliardo di musulmani, di cui 50 milioni (ufficialmente) in Europa, sta iniziando una rivolta proprio in Occidente. In Europa scoppia la guerra civile. Alcuni europei sono dalla parte delle élite LGBT, di Soros e degli atlantisti, altri stringono un’alleanza con i musulmani (sul modello di Alain Soral) e si uniscono alla rivoluzione antiliberale.

Gli Stati Uniti usano armi nucleari tattiche contro l’Iran. La Russia lancia un attacco nucleare tattico contro l’Ucraina, che cerca di aggrapparsi all’Occidente ad ogni costo e provoca Mosca in ogni modo possibile.

La Terza Guerra Mondiale scoppia con l’uso di armi nucleari tattiche. La Russia finalmente prende una decisione e si schiera con i musulmani. I dispensazionalisti americani si rendono conto che è giunta l’ora. La Russia sta attaccando — anche se indirettamente — Israele. Gog è qui. Nella visione russa, l’Occidente è sotto il dominio diretto dell’Anticristo. Molti leader mondiali muoiono e ne appaiono nuovi con convinzioni molto più radicali.

La Cina attacca Taiwan, distraendo gli Stati Uniti e la NATO verso un nuovo obiettivo. L’India si astiene dal sostegno diretto su cui contano gli Stati Uniti. La sera della storia cessa di essere languida.

Femministe, attivisti gay e ambientalisti chiedono la fine di tutto, ma nessuno li ascolta.

L’Occidente è costretto a combattere contro tutti in nome di qualche obiettivo che non riesce più a articolare: tutte le vecchie tesi sui “diritti umani”, sulla “società civile” e altri incantesimi sono scomparsi nella dura realtà della morte totale imminente. Elon Musk ammette di aver smesso completamente di capire cosa sta succedendo.

Israele sta cominciando, sotto colpi da tutte le parti, a costruire il Terzo Tempio. Solo Mashiach può salvare la situazione…

Qui finisce bruscamente il testo dell’analisi predittiva (profezia).”