Terni, extracomunitario finge di essere stato morso dal cane per spillare soldi

La donna, che passeggiava col suo meticcio di piccola taglia, si è vista arrivare quasi addosso quel ragazzo di colore che urlava e si graffiava le gambe dicendo che quel cane lo aveva morso e graffiato, ha subito fiutato il tentativo di truffa. E ha chiamato la polizia senza perdere un secondo.

E’ successo in una via del quartiere San Giovanni.

Sul posto in pochi minuti è arrivata la squadra volante che, in poco tempo, ha avuto la certezza che quell’extracomunitario aveva tentato una nuova strategia per pretendere soldi in cambio della mancata denuncia della padrona del cane. Il giovane era a terra che si lamentava per il dolore ma i poliziotti hanno capito che stava facendo una sceneggiata. Una messa in scena alla quale sarebbe seguita la richiesta di soldi alla donna per evitare che potesse essere denunciata per la finta aggressione ad opera del piccolo meticcio. Ora la signora ha tre mesi di tempo per decidere se denunciare l’extracomunitario per tentata truffa.

La vicenda è stata segnalata sui social e rilanciata dal gruppo Terni malandata con l’obiettivo di mettere in guardia chi va a passeggio col proprio cane: «Fate attenzione! C’è un ragazzo di colore che si avvicina urlando e con fare aggressivo alle persone che passeggiano con il cane, poi si graffia le gambe e continua ad urlare dicendo di essere stato morso e graffiato dal cane». https://www.ilmessaggero.it