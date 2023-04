Milano, lite tra nordafricani: due accoltellati

MILANO, 02 APR – E’ scaturito da una lite per un banale incidente stradale l’accoltellamento di due uomini di 39 e 41 anni, avvenuto oggi pomeriggio in strada a Milano. Secondo una prima ricostruzione attorno alle 15, in via Arquà, una traversa di viale Padova, un’automobile con a bordo tre uomini originari del Nord Africa avrebbe urtato una bicicletta con in sella un quarto uomo, pure lui nordafricano.

Da lì sarebbe nata un’accesa discussione e il ciclista avrebbe reagito estraendo un taglierino. Dei due feriti, uno è grave ed è stato portato dall’équipe dell’automedica in codice rosso al Niguarda. L’altro invece è stato trasferito in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. (ANSA).