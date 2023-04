Torino, professore muore a scuola

Un professore dell’Istituto comprensivo “Ezio Bosso” di Torino è morto questa mattina mentre si trovava a scuola, lasciando senza parole gli studenti (che per fortuna non hanno assistito alla scena) e i colleghi che hanno provato a soccorrerlo.

“La comunità scolastica piange oggi la scomparsa del Prof. Franco Gramaglia”, si legge in un post della scuola. “Tutt* lo ricordiamo con affetto”. Gramaglia era docente di Educazione Musicale della Scuola Secondaria di I grado “Modigliani” di via Collino 4, a Mirafiori, uno dei plessi dell’istituto comprensivo.

La dirigente scolastica Francesca Teresa Nobile ha poi scritto sul suo profilo Facebook: “Oggi ho visto la morte in faccia. Un professore ci ha lasciati questa mattina, mentre era a scuola. È stata dura mantenere i nervi saldi, proteggere la sensibilità dei ragazzi, consolare i docenti che hanno prestato i primi soccorsi con encomiabile lucidità. Il via vai degli operatori del 118, della Polizia, le domande fatte e ricevute, la paura, l’impotenza, il bisogno di stare vicini e insieme per affrontare la tragedia. Sono state 4 ore lunghissime, al termine delle quali ero sfinita, svuotata. Che la luce ti accompagni Prof, ti ho accompagnato fino alla fine, senza lasciarti solo per un attimo”.

https://www.torinoggi.it