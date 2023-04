Malore alla guida, si schianta contro un bus pieno di bambini e muore

Cagliari – Ha avuto un malore mentre era al volante della sua auto, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un pullman pieno di bambini in gita scolastica. L’incidente è avvenuto il 31 marzo 2023, a Guspini, in provincia del Medio Campidano, dove un pensionato di 63 anni, Roberto Vaccargiu, ex guardia giurata è morto probabilmente per il malore e non per le lievi ferite riportate nell’impatto.

I bambini di una scuola elementare che si trovavano sul pullman per una gita scolastica sono rimasti illesi, L’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria tra la Statale 126 e via Marconi. L’uomo al volante di una Ford si è sentito male e non è riuscito più a controllare il veicolo. L’auto ha urtato il pullman e la rotatoria, fermandosi nella carreggiata. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto del 118, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Guspini e della Compagnia di Villacidro per i rilievi.

