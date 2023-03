San Bartolomeo al Mare: 36enne muore per un malore in strada

Imperia – Un uomo di 36 anni è morto, questa mattina intorno alle 6 in via Ca’ de Calvi a San Bartolomeo al Mare. L’uomo si è accasciato al suolo, probabilmente a causa di un malore. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce D’Oro di Cervo ma, nonostante i tentati di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

