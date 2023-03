Biden: 9,5 miliardi di dollari per promuovere la democrazia globale

L’amministrazione Biden mira a ottenere 9,5 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti dal Congresso per il progresso della democrazia globale nei prossimi tre anni. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden nel suo intervento al Summit per la democrazia. “Dobbiamo portare avanti il nostro lavoro per costruire il progresso nei decenni a venire, per evitare di andare nella direzione sbagliata”, ha aggiunto Biden. tgcom24.mediaset.it