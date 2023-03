Rieti, “Amazon chiede foto ai dipendenti per giustificare ritardi di 2 minuti”

Nuova “denuncia” contro Amazon. Questa volta a Rieti, nel magazzino di Fara Sabina. Il sindacato Ugl – Unione generale del lavoro – ha raccontato, con una nota, una nuova procedura dello stabilimento rietino del colosso dell’e-commerce. Questa prevede, riferiscono, che i dipendenti inviino una foto ai superiori per giustificare i ritardi nel marcare il cartellino. La nuova procedura, inoltre, abbasserebbe la soglia di tolleranza di ritardo a soli due minuti dopo l’inizio del turno, pena una procedura disciplinare formale. Secondo Ugl la nuova direttiva è “a dir poco assurda e inaccettabile”.

In alcuni casi, spiega Ugl, i dipendenti sono stati contattati dai superiori e costretti a inviare una foto del temporale o dell’incidete che stava bloccando il traffico in modo che il ritardo fosse del tutto giustificato. Questo – continuano – per evitare procedure di condotta, ora più stringenti per via dell’abbassamento dei minuti bonus. “In altre aziende, la soglia di tolleranza di ritardo arriva fino a cinque o dieci minuti e questo consente di non avere nessun richiamo disciplinare, né tantomeno l’umiliazione di dover giustificare immediatamente un rallentamento del traffico attraverso una foto-prova”, concludono.

Il sindacato ha richiesto un incontro con i vertici del magazzino a Rieti per discutere di procedure come questa che vanno “a influenzare la qualità della vita dei dipendenti”. Si attende la risposta da parte dell’azienda.

