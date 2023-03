Triggiano: 23enne entra in pizzeria, si accascia e muore

TRIGGIANO (Bari) – Ha avuto appena il tempo di entrare nella pizzeria del padre e di ordinare le pizze da portare a casa dove lo aspettavano, ma improvvisamente si è accasciato a terra, privo di sensi. È morto così il 23enne Saverio Loiacono, di Triggiano, conosciuto in città per la sua attività di dj e videomaker. La tragedia si è consumata domenica sera, e a nulla è servito l’immediato soccorso di un’ambulanza del 118, che hanno provato in tutti i modi a rianimarlo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, probabilmente è stato stroncato da un infarto.

Increduli e sconvolti gli amici, che sui social stanno ricordando il giovane. «Non ci sono parole, la vita è ingiusta carissimo Saverio – si legge in un post – rimarrai sempre nei nostri cuori, sarai sempre il nostro fotografo». «A 23 anni non si può morire» scrive un altro, che ricorda il suo entusiasmo e la passione per il suo lavoro. E ancora: «Non ci sono parole per descrivere tutto questo, preferisco tenermi strette tutte le avventure passate insieme. Avevamo ancora tanto da raccontare!». www.lagazzettadelmezzogiorno.it