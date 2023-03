Milano, guineano spacca 11 auto e un furgone nel giro di pochi minuti

Un’auto dietro l’altra. Nel giro di pochi minuti. Un uomo di 28 anni, cittadino della Guinea, con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato domenica sera a Milano con l’accusa di danneggiamento aggravato dopo aver spaccato undici macchine e un furgone che erano parcheggiati in strada.

Teatro del suo blitz, andato in scena verso le 22, è stata via Canova. Lì, probabilmente per cercare di rubare negli abitacoli, il 28enne ha rotto i vetri dei mezzi arrivando fino in piazza Sempione, dove è poi stato bloccato da una volante allertata da un testimone.

Qualche ora dopo, poco prima delle due, un raid simile è avvenuto in piazza Repubblica. A entrare in azione sono stati un 31enne e un 26enne, entrambi cittadini algerini, che hanno rotto i finestrini di quattro veicoli, rubando occhiali, giubbotti e altri effetti personali. I due, anche loro fermati dalle volanti, sono accusati di furto aggravato.

