Malore improvviso, muore papà di 29 anni

(www.ilgiornaledivicenza.it) – Un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Fabio Pietribiasi, 29 anni, è spirato così, ieri sera (lunedì 27 marzo), nella sua abitazione in via Volpare, a Malo (Vicenza). Inutile l’intervento di un’ambulanza del Suem; gli operatori hanno provato a lungo a rianimare il giovane, sposato e padre di un bambino di 6 anni. Alla fine, purtroppo, il personale medico del 118 ha dovuto arrendersi.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno non solo per la località Pisa, dove il giovane papà viveva con la famiglia, ma anche per tutto il paese, dove Pietribiasi era conosciuto e stimato. La vittima, che lavorava nell’azienda agricola contoterzista di famiglia, lascia nel dolore la moglie Rebecca e il figlioletto, il padre Mariano, la mamma Dorena, il fratello, la sorella e tutti i familiari.