Afghanistan, arrestato sostenitore dell’istruzione femminile

KABUL, 28 MAR – Il fondatore di un progetto che si batte per l’istruzione femminile in Afghanistan è stato arrestato dalle autorità talebane a Kabul. La notizia è stata diffusa dal fratello e dalla missione Onu in Afghanistan. “Matiullah Wesa, responsabile di PenPath1 e sostenitore dell’istruzione femminile, è stato arrestato lunedì a Kabul”, ha twittato l’Onu. Il fratello di Wesa ha confermato l’arresto, dicendo che è stato prelevato fuori da una moschea dopo le preghiere lunedì sera.

“Matiullah aveva finito di pregare ed era uscito dalla moschea quando è stato fermato da alcuni uomini a bordo di due veicoli”, ha detto Samiullah Wesa all’AFP. “Quando Matiullah ha chiesto le loro carte d’identità, lo hanno picchiato e portato via con la forza”. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha chiesto alle autorità di “chiarire la sua posizione, le ragioni del suo arresto e di garantire l’accesso alla rappresentanza legale e ai contatti con la sua famiglia”. (ANSA)