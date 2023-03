GEOPOLITICA-UCRAINA – PIAZZA LIBERTA’: intervento del prof Eliseo BERTOLASI, Laureato con lode in Lingue e Letteratura straniere araba e russa all’Università di Sassari e laureato in Scienze antropologiche ed etnologiche all’Università di Milano Bicocca. Dottorato in antropologia. Diploma in Emergenze e interventi umanitari. Corrispondente dal Donbass per “Voce della Russia – Italia”, poi Sputnik , estratto dalla puntata di sabato 25 marzo 2023.



“Il conflitto è cominciato nel 2014, la Russia è intervenuta per finire la guerra, non per iniziarla!”

Oggi le armi occidentali in mano agli ucraini sono utilizzate per colpire i civili.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia

