PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 25 marzo 2023

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia in onda sabato alle 20,30 SU BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

ARGOMENTO della puntata di sabato 25 marzo 2023: GEOPOLITICA – UCRAINA

OSPITI

Eliseo BERTOLASI Laureato con lode in Lingue e Letteratura straniere araba e russa all’Università di Sassari e laureato in Scienze antropologiche ed etnologiche all’Università di Milano Bicocca. Dottorato in antropologia. Diploma in Emergenze e interventi umanitari. Corrispondente dal Donbass per “Voce della Russia – Italia”, poi Sputnik.

Eleonora FANI già attrice. Blogger. Freelance.

Maurizio MURELLI editore AGA Editrice di Milano. Casa editrice in Italia per Aleksandr Dugin, filosofo e sociologo russo. Il suo nuovo libro è GEOPOLITICA manuale della scienza delle civiltà

Lorenzo Maria PACINI, il più giovane professore universitario, l’unico al mondo che si fregia di una tesi di laurea magistrale in Filosofia Politica sul filosofo e sociologo russo Aleksandr Dugin

Olga IGNATIEVA profuga scampata alla strage di Odessa:

Daniele TRABUCCO Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.

Alessandro MELUZZI medico psichiatra criminologo opinionista

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.