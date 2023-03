Ucraina, 007 GB: ‘forze russe logorate’

L’assedio di Bakhmut da parte delle forze russe è in stallo, scrive il ministero della difesa britannico nel suo consueto aggiornamento della situazione in Ucraina. “E’ in larga misura il risultato di un estremo logoramento delle forze russe”, si aggiunge. “Anche l’Ucraina ha dovuto fare fronte a un pesante bilancio di vittime nella sua difesa della città”.

Medvedev, servono 1,5 milioni soldati, anche a contratto

L’ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitri Medvedev, ha confermato oggi l’obiettivo del Paese di aumentare le forze dell’esercito a 1,5 milioni di uomini, sottolineando che questo livello dovrà essere raggiunto anche attraverso l’arruolamento di soldati a contratto. Lo riporta Interfax.

“Credo che un esercito misto basato sia sulla leva, sia sui contratti sia attualmente in linea con il successo della difesa della nostra patria – ha detto oggi Medvedev durante una conferenza stampa -. In secondo luogo, naturalmente, l’operazione militare speciale ha avuto un impatto su di esso, e soprattutto perché la forza di un esercito viene testata durante le azioni militari. In terzo luogo, il nostro esercito deve diventare più grande. E il suo numero è stato annunciato, non è inferiore a 1,5 milioni di persone”.

https://tg24.sky.it/mondo/2023/03/25/russia-ucraina-guerra-ultime-notizie-diretta