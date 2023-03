Zelensky: ‘rapidamente nuove sanzioni contro Mosca’

Il presidente Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa odierna in Ucraina con il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è detto convinto che le nuove sanzioni contro la Russia “dovrebbero essere introdotte più rapidamente rispetto alla velocità con la quale la Russia si adegua a tali restrizioni”. Lo ha riferito un corrispondente di Ukrinform. Zelensky ha ringraziato il Giappone per aver sostenuto gli sforzi per creare un tribunale speciale per il crimine di aggressione russa, nonché per la sua disponibilità a cooperare nell’attuazione dei punti della formula di pace ucraina.

“Vinceremo nel Donbass e riprenderemo la Crimea”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il suo paese “vincerà l’eroica battaglia per il Donbass, il confronto nel sud e riprenderà la Crimea”. Lo riporta Unian, precisando che il leader ucraino nel suo videomessaggio serale ha sottolineato che dalla penisola della Crimea è già iniziata la migrazione dei “topi più lungimiranti dello Stato terrorista” russo. https://tg24.sky.it/mondo