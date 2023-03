Schlein difende i vandali ecologisti: ‘chiedono di ascoltare la scienza’

Pd, Schlein difende gli imbrattatori di Firenze. Scoppia la protesta. Elly Schlein comincia a indicare la sua linea politica e lo fa schierandosi in maniera esplicita a favore degli attivisti di “Ultima Generazione” che hanno imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze, con l’intervento del sindaco Nardella dei dem che ha “placcato” uno di quei ragazzi, che ha fatto il giro del mondo. La segretaria del Pd sceglie la trasmissione di Cattelan per esprimere la sua opinione sull’episodio.

“Al di là del metodo scelto che posso non condividere, – dice Schlein – non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ci sono intorno a 400 mila imprese che stanno innovando, l’economia circolare conviene”, ha aggiunto. “La politica troppo a lungo – ha poi concluso sul tema – ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili. Si può abbracciare la strada delle fonti rinnovabili”.

Dopo queste parole, esplode la protesta di Matteo Renzi su Twitter, che attacca duramente la Schlein per quelle frasi, smarcandosi dal pensiero della neo segretaria del Pd. “Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all’identità di un popolo”, ha scritto sul suo account Twitter il leader di Iv. “Chi vandalizza l’arte non merita di essere ascoltato: merita di essere punito”, ha chiosato. L’imbrattamento avvenuto lo scorso 17 marzo, al momento, vede un danno quantificato a 30 mila euro. affaritaliani.it