Arresto cardiaco in classe: grave un 17enne

Castelfiorentino, 21 marzo 2023 – Dramma a Castelfiorentino, dove un ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco mentre era in classe. Un malore improvviso, di fronte ai suoi compagni. E’ accaduto nella mattina di martedì 21 marzo all’istituto alberghiero. Il giovane stava partecipando a una lezione in classe quando si è accasciato. Immediato il soccorso da parte degli insegnanti e di una collaboratrice scolastica.

E’ intervenuto il 118, con un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino, che ha subito constatato la gravità della situazione. Sono iniziate le manovre rianimatorie mentre veniva fatto intervenire anche un elicottero Pegaso.

La Municipale, che ha partecipato ai soccorsi, ha aperto un campo vicino alla scuola per permettere all’elicottero di atterrare. Veniva intanto avvertita anche la famiglia. Lo studente è stato velocemente trasferito all’ospedale fiorentino di Careggi. Dove adesso è ricoverato in prognosi riservata.

Sotto choc i compagni di classe che hanno assistito al malore e alle fasi di soccorso. E sono ore di ansia per lo stato di salute del ragazzo.