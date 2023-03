Stroncato da un malore in casa a 43 anni

(https://www.ilrestodelcarlino.it) Macerata – Un malore improvviso, a 43 anni. Colmurano piange Cristian Cardarelli, che si è spento venerdì sera in casa, dove viveva con il padre e la madre. La comunità, sconvolta, è vicina ai genitori. Nel tardo pomeriggio Cristian si è sentito male e subito i familiari hanno chiamato i soccorsi; malgrado il tentativo degli operatori sanitari del 118 di rianimarlo, il suo cuore purtroppo ha cessato di battere. Anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Tolentino intervenuti sul posto hanno confermato il decesso per cause naturali. Si sarebbe trattato di un infarto.

Colmurano e la frazione di Passo Colmurano, dove abita la famiglia, non riescono a trovare le parole per una fine tanto improvvisa e così prematura. Cristian viene descritto da tutti come un bravo ragazzo. “Il paese dall’altra sera è sotto choc – dice il sindaco Mirko Mari –. A nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità ci stringiamo ai familiari in questo dolore. Una perdita per tutti, Cristian se n’è andato troppo presto”.

Il 43enne viveva il paese, frequentava i bar, aveva amici. Tanti i messaggi di affetto per lui. “Buon viaggio amico mio…mi mancherai”, scrive un compagno. “Questa brutta notizia mi addolora profondamente. Mi mancheranno le chiacchierate infinite sul mondo. Che la terra ti sia lieve”, aggiunge un altro, volgendo il pensiero alla madre Angela, al babbo Enrico e alla nonna Lidia. L’ultimo saluto è stato fissato per questa mattina, alle 11.15, nella chiesa parrocchiale di Colmurano partendo dalla sala funeraria Pietas di Ripe San Ginesio, dove è stata allestita la camera ardente.