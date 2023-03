San Marino, domande sui comportamenti di Banca Centrale e Istituzioni locali

Come mai la LCA illegale di Asset Banca e i danni da essa provocati nel suo perdurare viene imputata solo alla cosiddetta “cricca” (Savorelli, Confuorti, Moretti & Co.) che tale provvedimento amministrativo aveva preso nei confronti della Banca nel 2017 e non anche all’attuale Governance che dal Giugno 2018, ovvero per i successivi 4 anni, ha mantenuto in essere il provvedimento illegale e, non solo, ha anche fatto opposizione al ripristino della legalità in merito dopo che il Giudice Pierfelici in prima istanza aveva dimostrato l’illecito da parte di BCSM nei confronti di Asset poi confermato anche in appello dopo aver rigettato l’opposizione di BCSM a quanto pare errata sia nel merito che nei tempi di presentazione?