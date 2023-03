Regione Lazio, “situazione drammatica, 22 miliardi di debito”

ROMA, 16 MAR – La situazione finanziaria della Regione Lazio “è drammatica. La Corte dei Conti ha osservato che il debito è molto pesante e parliamo di 22 miliardi. E questo ridurrà il margine di manovra. Quindi occorre intervenire”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo nella seduta del Consiglio regionale per la relazione programmatica di inizio mandato.

“Il bilancio che approveremo nei prossimi giorni è tecnico.

In questo momento la Regione è paralizzata perché in assenza del bilancio non si può fare alcuna spesa – ha aggiunto – . Dunque sarà sostanzialmente un bilancio fotocopia, poi nelle prossime settimane ci sarà un assestamento che vedrà variazioni di carattere politico con traiettorie chiare rispetto alle priorità di governo. Il bilancio è l’atto politico per eccellenza e sarà in primavera inoltrata”.

“Vi dico questo: noi siamo in piano di rientro e non cambia se c’è il commissario o meno. Non c’è una sanzione in può o in meno. C’è da affrontare con il governo il tema di sostenibilità di un debito, per poterlo affrontare e non rimanere schiacciati”, ha poi chiarito Rocca rispondendo, ha margine della seduta del Consiglio regionale, a chi gli chiedeva se si rischia un commissariamento per la Sanità. (ANSA).