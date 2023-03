Pusher nordafricani rubano computer a volontaria delle ambulanze

Milano – Avevano con sé eroina e cocaina, ed anche un computer rubato qualche ora prima nella stessa zona. Due uomini sono stati arrestati lunedì a mezzogiorno e venti in via Orwell, zona Rogoredo, nota area di spaccio vicino alla linea ferroviaria. La polizia ha controllato i due (un marocchino di 26 anni e un tunisino di 49) e ha trovato loro addosso 22 grammi di eroina e poco più di 5 grammi di cocaina, nonché 260 euro in contanti, probabile ricavo dell’attività di spaccio.

Ma i due avevano anche un MacBook Pro, risultato rubato sempre lunedì mattina a una studentessa italiana di 23 anni presso la sede della Croce Oro di via Mincio, zona Corvetto, dove la giovane presta servizio in qualità di volontaria soccorritrice. Il computer le è stato restituito. www.milanotoday.it