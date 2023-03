Verona, uomo nudo sotto la pioggia “contro i poteri forti”

Uomo completamente nudo in centro a Verona. Ecco il perché della singolare passeggiata sotto la pioggia. I video di chi l’ha incrociato stamattina presto a Verona sono subito diventati virali. Del resto, trovarsi davanti un uomo completamente nudo, oltretutto con il freddo e la pioggia di oggi, martedì 14 marzo 2023, attira di sicuro l’attenzione. Che è poi l’obiettivo che si era prefissato il protagonista dell’eclatante gesto.

La sua infatti, ha riferito al personale sanitario che – dopo le numerose segnalazioni dei cittadini – lo ha intercettato, era “una protesta contro i poteri forti”. Ineccepibile. Da qui il trasporto immediato in ospedale, per accertamenti.

L’uomo, intorno alle 8.00 di questa mattina, ha sfilato in centro come mamma l’ha fatto, transitando da ponte Navi a via Cappello, fino a via Mazzini. Una passeggiata “di salute”. O forse, no…

