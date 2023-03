Cecchi Paone senza filtri: “Di Simone mi piace il cu*o. Con lui adotterei un bambino”

Alessandro Cecchi Paone sarà all’Isola dei Famosi e non da solo, ma con il suo fidanzato Simone Antolini, con il quale ci sono ben 34 anni di differenza. Per il giornalista non sarà la prima esperienza al reality, ma la terza e quindi conosce benissimo le dinamiche dello show Mediaset.

Alessandro e Simone festeggeranno un anno di relazione proprio in Honduras, come ha dichiarato Cecchi Paone al programma radiofonico La Zanzara.

Intervistato da Giuseppe Cruciani il futuro naufrago si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni particolarmente piccanti.

“Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi ed etero sono deliziati dall’idea di avere una milf – ha spiegato Alessandro al microfono della radio -. Il nostro è un discorso inverso. All’Isola festeggeremo un anno assieme”. I due sembrano avere una buona complicità, ma per quanto riguarda il matrimonio ha le idee ben chiare: “Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci”.

Ovviamente Cruciani non poteva non indagare e così ha chiesto a Cecchi Paone cosa lo attragga del compagno e cosa lo abbia fatto innamorare: “Di Simone mi piace il cu*o, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla pass*ra al piacere del cu*o. Il vero cambiamento è il piacere del c*lo maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.

Cecchi Paone e il desiderio di paternità

Il futuro naufrago ha poi parlato del suo desiderio di diventare padre e ha espresso la sua opinione sull’utero in affitto: “”Sono contrario all’utero in affitto, usare una donna come una incubatrice non lo farei mai. Adottare un bambino con Simone? Lo farei subito. Immediatamente, ma purtroppo qui in Italia non si può”. https://www.today.it